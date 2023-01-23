『【新品未開封】AirPods Pro 第2世代 USB Type-C【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 36分に出品され03月26日 22時 36分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未開封】AirPods Pro 第2世代 USB Type-C



ブランド：Apple

装着方式：左右分離型、完全独立型

イヤホン、ヘッドホンタイプ：カナル型

色：ホワイト系

ワイヤレス/有線接続：ワイヤレス

イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング マイク 外音取り込み 防水、防滴 リモコン

ワイヤレス規格：Bluetooth

IP規格 （防水規格）：IPX4

充電端子：USB Type-C



24時間以内発送





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