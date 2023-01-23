『90ｓ THE NORTH FACE ダウンジャケット ヌプシ 700 フィル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 16時 17分に出品され03月07日 16時 17分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ご覧頂き誠にありがとうございます。



【商品情報】

表記サイズ ：M



着 丈 ：66

身 幅 ：58

肩 幅 ：54

袖 丈 ：64

裄 丈 ：

※素人平置き採寸です(数値単位はセンチ)。

※ラグランスリーブや特殊形状の衣類は着丈と

身幅と裄丈の３ヶ所測定の場合ございます。

※サイズ不明やSML表記以外の場合、

サイズ選択項目で「フリーサイズ」と

させて頂くことがございます。



素 材 ：ナイロン１００

※(数字は％です)



色 系 統 ：黒

※色に関しては、画像1、2枚目のみ原色

に近いよう編集しておりますが、撮影

環境等による誤差はご了承願います。





特記事項 ：一部薄い汚れ



※詳細は画像ご確認ください

※程度の低いダメージと判断した場合は

画像情報など省略する場合ございます。





【商品コメント】

古着のため一部使用感等ございますが

まだまだ着て頂けるかと思います。

※品質チェック実施済ですが、古着が

故の見落とし・使用感・中古品である

ことをご理解の上、お手続き願います。



※【その他に関しまして】

・発送時の梱包ですが、場合により圧縮袋や

再利用品等を使用し、梱包工夫させて頂く

場合がございます。

4030







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一点物 vintage usa euro ユーロ 昭和 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90ｓ THE

NORTH

FACE ダウンジャケット ヌプシ 700 フィル