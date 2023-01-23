『カシオ 腕時計 ダイバーズ グリーンベゼル クオーツ 中古品(48054)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 43分に出品され03月17日 00時 43分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カシオ CASIO

腕時計 ウォッチ ウオッチ Watch

男性用 メンズ ボーイズ Mens Male Boys

ダイバーズ Divers

型番：MDV-106B-1A3V

黒文字盤 ブラックダイアル Black Dial

ステンレススティール製 SS

ケース径：約4.4㎝ (リューズ除く)

バンド最大長：約21.0㎝

電池式 クオーツ クォーツ Quartz

中古品 Used



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カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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メンズ

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