『大谷翔平 記念ボール & DODGER INSIDER 白【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 06時 37分に出品され05月09日 06時 37分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【アイテム詳細】



昨日ドジャーススタジアムにはなかったものが、今日入荷してすぐに売り切れになった記念ボールです。



明日ロサンゼルスから東京にまとめて発送しますので、東京から個々の発送します。東京から発送する際に、発送完了お知らせします。

1-2週間お待ちいただける方よろしくお願いします。



この商品は、野球ファン必見の記念グッズです。大谷翔平選手の特別なボールと、ドジャースの公式雑誌「DODGER INSIDER」がセットになっています。



【特別なボール】

ボールには大谷選手の背番号「17」が印刷されており、コレクションや贈り物に最適です。また、ボールは「SHOHEI OHTANI 50/50」の特別なデザインが施されています。



【雑誌情報】

「DODGER INSIDER」は、ドジャースに関する最新情報や選手の特集が掲載されており、ファンにはたまらないアイテムです。



- アイテム名: OHTANI 17

- 特別記念: SHOHEI OHTANI 50/50

- 雑誌名: DODGER INSIDER



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>記念グッズ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし