（最新版）Go Math! Student Edition Book G2（小学校2年生算数教科書）＊解説・解答別売【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

(重要)Go Mathは、従来型の教科書と違い、書き込み式の参考書型の教材です。

解説・解答をご希望の場合は、別売の先生(指導)用のTeachers Editionが必要です。

Teachers Editionに関しては、お問い合わせください。



Table of Contents:

Chapter 1 Number Concepts

Chapter 2 Numbers to 1,000

Chapter 3 Basic Facts and Relationships

Chapter 4 2 Digit Addition

Chapter 5 2 Digit Subtraction

Chapter 6 3 Digit Addition and Subtraction

Chapter 7 Money and Time

Chapter 8 Length in Customary Units

Chapter 9 Length in Metric Units

Chapter 10 Data

Chapter 11 Geometry and Fraction Concepts



形式:ソフトカバー

ページ数:Student Book 約500ページ Practice Book 約300ページ