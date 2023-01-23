『meanswhile パーカー ベージュ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 06時 43分に出品され05月03日 06時 43分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！



こちらはmeanswhileのパーカーになります。自宅にて保存しておりました。



【サイズ】



身幅59

着丈69

袖丈61(脇下から)



【状態】



綺麗です！問題なく、着れると思います！



あくまでも素人寸法・保管になりますので、見落としている傷や汚れがある可能性があります。気になることがあれば購入前にコメントしてください。



喫煙者なし



防水対策をしメルカリ便にて発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ミーンズワイル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ meanswhile

パーカー

ベージュ