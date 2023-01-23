『良品✨シャネル 95A ツィードジャケット ココマークボタン 36 パープル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 17時 07分に出品され03月03日 17時 07分に終了予定です。即決価格は30,186円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この他にも多数アパレルを取り扱っておりますので、他の商品も是非ご覧ください(^^)



○アイテム

CHANEL 羽織り

トップス



○サイズ

サイズ：36サイズ(S相当)

着丈 63cm

身幅 44cm

袖丈 55cm

肩幅 37cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

両胸のポケットにほつれあり。

襟元にシミあり。

裏地両脇にシミあり。



※メンズ・レディース記載はあくまで目安です。採寸情報にてご判断下さい※



○カラー

パープル 紫



○素材

ウール

ナイロン



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





i060904-21 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 良品✨シャネル

95A

ツィードジャケット

ココマークボタン

36

パープル