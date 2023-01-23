『Andwander メッセンジャーバッグ ネイビー シティ テック ノームコア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 03分に出品され03月27日 08時 03分に終了予定です。即決価格は30,895円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Andwanderのメッセンジャーバッグです。

現在では廃盤のモデルで入手困難品です。

こちらは数回使用の美品です。付属のポーチ等も揃っています。トレンドを押さえたこれ以上ない品です。シティやテックがお好きな方はご検討下さい。着画はInstagramより引用させて頂いたものです。サイズ感やコーデ等のご参考にどうぞ。他にもホワイト、ブラックも出品しています。ご覧下さい。急いで売るつもりはありませんので大幅のお値下げ交渉はご容赦下さい。日本の方だけでなく、海外の方も是非ご検討下さい。



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