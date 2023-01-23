『BLEUET(ブルエ) カルメン トートバッグ レディース SBG-0394 トープ SS 仕様3:オリジナルロゴ入り真鍮金具 仕様1:レザ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 37分に出品され03月19日 05時 37分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BLEUET(ブルエ) カルメン トートバッグ レディース SBG-0394 トープ SS 仕様3:オリジナルロゴ入り真鍮金具 仕様1:レザーのダブルハンドル
【商品説明】
・ブランドテーマ:シンプリティの追求 必要なもの (本質) をデザインし余分なものをそぎ落とす シンプルでありながら贅沢な作り
・仕様1:レザーのダブルハンドル
・仕様2:取外し可能なハンドルホルダー付
・仕様3:オリジナルロゴ入り真鍮金具
・仕様4:箔(ゴールド)のロゴ
・仕様5:内ポケット4個(1個はファスナー付)
・仕様6:コットンの裏地
・商品サイズ:H19×W23×D13cm
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 32.10 cm
奥行 : 37.20 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7800円
757 入札履歴
終了
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