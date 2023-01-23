『BLEUET(ブルエ) カルメン トートバッグ レディース SBG-0394 トープ SS 仕様3:オリジナルロゴ入り真鍮金具 仕様1:レザ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 37分に出品され03月19日 05時 37分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BLEUET(ブルエ) カルメン トートバッグ レディース SBG-0394 トープ SS 仕様3:オリジナルロゴ入り真鍮金具 仕様1:レザーのダブルハンドル



【商品説明】

・ブランドテーマ:シンプリティの追求 必要なもの (本質) をデザインし余分なものをそぎ落とす シンプルでありながら贅沢な作り

・仕様1:レザーのダブルハンドル

・仕様2:取外し可能なハンドルホルダー付

・仕様3:オリジナルロゴ入り真鍮金具

・仕様4:箔(ゴールド)のロゴ

・仕様5:内ポケット4個(1個はファスナー付)

・仕様6:コットンの裏地

・商品サイズ:H19×W23×D13cm



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 32.10 cm

奥行 : 37.20 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。