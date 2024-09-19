『■ marimekko マリメッコ Kaste Siirtolapuutarha【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 18時 47分に出品され03月25日 18時 47分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます☆



marimekko Kaste Siirtolapuutarha

マリメッコ シイルトラプータルハ

ZOZO限定



素材

コットン100%

テープナイロン100%



サイズ

縦22cm

横18cm

マチ6.5cm

ショルダー75-136cm



タグは無いですがほぼ未使用品です。



ご不明な点がありましたらコメントよろしくお願いします。



配送については未定となっておりますが、基本は配送業者さんが決まってますので匿名配送、メルカリ便は出来かねます。



20240919 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マリメッコ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ■

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