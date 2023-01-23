『【新品未開封】Air pods 第三世代 Lightning端子【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 17時 19分に出品され04月10日 17時 19分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：Apple

モデル名···AirPods

世代/種類···(第3世代)

ケ充電端子：Lightning

ケース/種類···ワイヤレス充電 MagSafe

クッション材使用、水濡れ防止の梱包し発送します。

レビューがなくても購入可能です



無料で出荷します 24時間以内に出荷します



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