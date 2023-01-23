『【SPECIAL】50s TOWN TOPIC 長袖ハワイアンシャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 05時 50分に出品され04月01日 05時 50分に終了予定です。即決価格は20,240円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1950年代のTOWN TOPIC長袖ハワイアンシャツ

スペシャルなアイテムです。

中々珍しい柄にフラップや襟の柄合わせもすごく良いです。

50年代らしいド派手な柄と色味です。



•サイズ

表記:S 14 1/2



着丈:65cm

身幅:49cm

肩幅:40cm

袖丈:59cm



素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



•状態

両腕カフス辺りと背中に少し焼けがございますが、素材もデリケートなので、状態は悪くないほうかと思います。

右ポッケと下にピンホール、左裾部分にリペアがございます。

全体的に悪くない状態だと思います。





ビンテージの商品のため写真に映らないようなダメージ、使用感にご理解頂ける方のみお願い致します。



質問等ございましたらコメントお願いします！



#40s #50s #40年代 #50年代 #レーヨン #ギャバジン #ビンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【SPECIAL】50s

TOWN

TOPIC

長袖ハワイアンシャツ