『Patta Nike Air Max 1 モナーク 26.5cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 16時 46分に出品され05月02日 16時 46分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Patta × NIKE エアマックス1 モナーク 26.5cmです



atmos当選品です

気に入って数回履いてますが、大事に履いていたので傷などございません



黒タグ、替えのシューレース、キーホルダーなど付属品として靴箱に一緒に入れて発送致します

発送は別の段ボールに入れて発送致します



中古品となっておりますので、画像を全て確認して頂き、納得されましたらご購入お願い致します



質問や値下げ交渉などはお気軽に



【デザイン】

PattaとNikeのコラボレーションによる独自のデザインが特徴。グレーとオレンジの配色がスタイリッシュで、どんなスタイルにもマッチします。



【快適性】

エアクッションソールを採用しており、長時間の着用でも快適さを保ちます。日常使いや軽いスポーツにも最適です。



【素材】

メッシュとレザーのコンビネーションにより、通気性と耐久性を兼ね備えています。これにより、足元をしっかりサポートしつつ、軽やかな履き心地を実現しています。



- ブランド: Patta

- モデル: Nike Air Max 1

- 色: グレー/オレンジ

- 素材: メッシュ/レザー

- ロゴ: NIKE AIR

- ソール: エアクッションソール



ご覧いただきありがとうございます。



メインカラー···オレンジ



モデル名···AIR MAX 1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Patta

Nike

Air

Max

1

モナーク

26.5cm