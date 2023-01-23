『Four Roses Private Barrel Selection:OBSV【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 12時 14分に出品され04月06日 12時 14分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Four Roses Single Barrel Private Barrel Selection【OBSV】です。



表のシールや首に巻いているものからすると普通のシングルバレルなんですが、サイドのシールを見るとプライベートセレクションになっており特殊です。

ボトリングは2020年3月25日、8年4か月の熟成…と、プライベートセレクションのボトルしか記載されない情報が書かれています。



バレルナンバーが19・2Pで、下から2段目のバレルですので加水は最小限のものだと推察されます。



マッシュ…OBSV(トウモロコシ 60%、ライ麦 35%、大麦 5%)





Four Roses Single Barrel Private Barrel Selection

Don Quijote







フォアローゼズ フォアローゼス フォーローゼス

シングルバレル プライベート バレル セレクション

フォアローゼス シングルバレル プライベートセレクション 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フォアローゼズ