『KI-PS40-W 加湿空気清浄機 プラズマクラスター25000 空清〜18畳【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 39分に出品され03月29日 04時 39分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品です。



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【商品紹介】

■プラズマクラスター25000搭載

シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。「プラズマクラスター25000」搭載モデルは、従来の「プラズマクラスター7000」搭載モデルよりも除電（静電気を抑える）、消臭のスピードがアップ！



■遠くのホコリも素早く吸じん「スピード循環気流」

プラズマクラスター空気清浄機の特長である、お部屋全体に風の流れが素早く行き渡るスピード循環気流。遠くのホコリも引き寄せて大きな背面全体の吸込口でパワフルに吸引します。プラズマクラスターイオンが静電気を除去しながら、効率良く集じんします。



■花粉や微小な粒子をより多く集める「パワフル吸じん運転」

10分間の最大運転で、プラズマクラスターを集中的に放出。微小な粒子が壁などに付着するのを抑えながら一気に吸じんします。その後、50分間は強めの風量で強力に吸じんします。



■幅280mmのスリムボディ

高い空気浄化力と幅を抑えたスリムボディを両立しています。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも置きやすいサイズです。



■パネルを外さずにお掃除OK

プレフィルターについた大きなホコリは、後ろパネルをつけたまま、クリーナーなどで吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用