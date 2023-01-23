『スティーブンアラン STILL BY HAND オーバーサイズピーコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 20時 10分に出品され03月13日 20時 10分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大きなラペルが印象的な＜STILL BY HAND＞のハーフ丈コート。重厚感のある見た目ながら、柔らかな生地を使用。軽い着心地が魅力。全体的にゆとりを持たせた丸みのあるリラックスフィット。厚手のニットの上からも羽織ることができます。着丈はハーフ丈ですっきりとしています。ウエスト部分にはベルトが付いており、クラシックな仕上がりのアイテムです。



サイズ48



肩幅：60 / 身幅：63 / 着丈：87 / 袖丈：53 /



10回程度着用ですが、状態はいいと思います。



定価55.000円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: スティルバイハンド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ スティーブンアラン STILL

BY

HAND

オーバーサイズピーコート