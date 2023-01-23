『ヴィンテージ A-2 G-1 フライトジャケット 羊革 ブラック ボア襟 L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 18時 19分に出品され04月23日 18時 19分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆アイテム

VINTAGE ヴィンテージ フライトジャケット

A2 G1 ボア襟 取り外し可能 2way ラムレザー

羊革 裏地キルティング 中綿入り ブラック 黒

Lサイズ ブルゾン ボマー ボンバージャケット



◆サイズ

着丈：約 63cm

身幅：約 60cm

肩幅：約 56cm

袖丈：約 60cm

平置き採寸

多少の誤差はご了承下さい。





◆素材:画像参照





◆カラー：ブラック 黒







◆状態：背面裾近くに補修あり画像

内側も破れ何ヶ所かあります。

(画像12.13枚目)





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↓

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USED商品の為、多少の使用感、汚れ、ほつれ等はご了承ください。



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○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



11090912k 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヴィンテージ

A-2

G-1

フライトジャケット

羊革

ブラック

ボア襟

L