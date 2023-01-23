『BURBERRY ライナー付き ステンカラーコート ノバチェック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 16時 20分に出品され04月13日 16時 20分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コート2

★即購入OK★



#hiroroメンズ



【商品状態】

汚れもなく綺麗な状態です(^^♪

保管時のシワやほこりがあるかもしれませんが、予めご了承くださいm(__)m



【サイズ】

・サイズ不明

裄丈 約85㎝

身幅 約57㎝

着丈 約102㎝



※素人採寸ですので多少の誤差あると思います。



【カラー】

ネイビー





発送はらくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便どちらかで発送致します。

※発送の際は畳んで発送を行いますので、ご了承いただける方のみご購入下さい。







#hiroroコート2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バーバリープローサム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

ライナー付き

ステンカラーコート

ノバチェック