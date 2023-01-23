『即購入OK!ほぼ未使用coachコーチ ソーホー 6818 ワンショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 14時 57分に出品され03月09日 14時 57分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 coachコーチ ソーホー 6818

ハンドバッグ ワンショルダー

ショルダーバッグ

チャーム 2way フラップ

レザー キャンバス ミニシグネチャー

キャンバス レザー



保存袋



スエード部分にほんの少しすれはありますが、

他に目立った傷や汚れ無しです。



2回ほどしか使用してないので

綺麗な状態です。



約16cm

約26cm

約5cm





オレンジ





レザー、スエード、シグネチャー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 即購入OK!ほぼ未使用coachコーチ ソーホー

6818

ワンショルダーバッグ