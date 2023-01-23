『未使用品 開き名古屋帯 紗紬 夏帯 松葉仕立て 青 束ね熨斗 3ｍ59㎝ 正絹【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 25分に出品され03月24日 22時 25分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 紗紬の開き名古屋帯です。

青の紗紬地に、束ね熨斗が織り込まれています。

束ね熨斗は多くの人々から祝福を受けているという事や、人と人とのつながりや絆、長寿を表すおめでたい文様です。

松葉仕立てです。



【サイズ】

長さ 3m 59cm 幅 31cm



【素材】

正絹 (絹100%)



【適応着物】

小紋 紬



【着用時期】

7月～8月



【状態】

【裏地】2～3mm程の薄いシミが数か所あります。表に影響ありません。





この他の名古屋帯はこちら

#リン名古屋帯



この他の夏物はこちら

#リン夏物

#リン夏帯

#リン夏名古屋帯



rinkimono6133 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 未使用品

開き名古屋帯

紗紬

夏帯

松葉仕立て

青

束ね熨斗

3ｍ59㎝

正絹