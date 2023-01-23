『ぽむ様専用 ビューティフルピープル ポーター ショルダーバッグ チャコールグレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 04時 43分に出品され03月08日 04時 43分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価39600円で購入後、物を入れて試着のみいたしました。



断捨離のため出品いたします。



自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください(^^)



コロンとしててとても可愛いです。



ショルダーベルトを付けて試着ていましたので、金具の内側が少し剥げています。

使用していたらどうしても出来てしまいますが、内側ですので気にならないと思います。



以下サイトより



POTRxbp shoulder bag in nylon twill

色:チャコールグレー

定価:39,600



【表地】nylon100％ 【裏地】nylon100％

【サイズ】幅 約 160×高さ 約 160×マチ 約 100(mm) 【ショルダーストラップ】長さ 約 800~1290×幅 約 40(mm)

【重さ】約 290g

【生産国】日本

【外側】ベルクロポケット(L)×1 【内側】ポケット(L)×1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ビューティフルピープル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ぽむ様専用 ビューティフルピープル ポーター ショルダーバッグ チャコールグレー