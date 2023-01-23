『新品 スカーゲン SUNDBY 三針デイト ブラックレザーウォッチSKW6909【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 11時 50分に出品され03月22日 11時 50分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 未使用品



新品 スカーゲン SUNDBY 三針デイト ブラックレザーウォッチSKW6909



ムーブメント (駆動方式)

電池式(クォーツ)

ケース, ベルト



ケースサイズ

37mm

ケース素材：チタン

ベルト素材：レザー

文字盤色：グレー



【機能、特徴】：



付加機能：

日付を窓表示

防水性

3気圧





対象：

メンズ



文字盤カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スカーゲン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 新品 スカーゲン

SUNDBY

三針デイト

ブラックレザーウォッチSKW6909