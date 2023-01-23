『ヴァレンティノ トートバッグ ファッションバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 19時 37分に出品され03月22日 19時 37分に終了予定です。即決価格は14,036円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆ご覧いただきありがとうございました!



状態：新品未使用



カラー：写真が示しているように



撮影環境やモニター環境により、実際の色と違って見えることがございます。



サイズ:19 *15cm



素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。





付属品：箱



●海外並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。

●トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。



即購入大歓迎です！

早い者勝ち。よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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