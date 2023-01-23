『GIVENCHY ジバンシー ショルダー クロスボディ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 23時 08分に出品され03月27日 23時 08分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ジバンシー
MARNI マルニ トロピカリア ラフィア マイクロミニ カゴバッグ
¥ 10296
美品★Louis Vuitton★カバピアノ★即購入可！
¥ 22995
アニエスベー ペアレンツバッグ 2wayトートバッグリュック
¥ 10650
445 綺麗 COACH コーチ アクセサリーポーチ ワンショルダーバッグ
¥ 8892
vasic ショルダーバッグ
¥ 13900
シャネル ミニマトラッセバッグ ピンク
¥ 193050
ISSEY MIYAKE BAO BAOブラックトートバッグ
¥ 13500
【ボールアンドチェーン】JALオリジナル バッグ ネイビー
¥ 11699
激レア アメリカ購入 アルパカ 刺繍リュック 超可愛い 民族風 南美A4 可
¥ 10140
russet ラシット 2WAY ショルダーバック トートバック 未使用 美品
¥ 10920
伊勢丹限定品★ミナペルホネン ショルダーバッグ go 刺しゅう
¥ 9490
極美品 コールハーン 23AW ミニショルダーバッグ 2WAY レザー ブラック
¥ 8174
Gucci オールドグッチ gg柄 ショルダーバック 004 261 0264
¥ 9984
■LOEWE■クッショントート アナグラム ベージュ アイボリー キャンバス
¥ 32630
2410-28｜グッチ GGキャンバス トートバッグ ブラック
¥ 13772
katespade ニコラ ショルダーバッグ
¥ 9750
ミキティ様専用確認
¥ 12000
ゴヤール ポーチ ネイビー
¥ 9360
落札価格13000円
975 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！