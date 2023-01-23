『GIVENCHY ジバンシー ショルダー クロスボディ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 23時 08分に出品され03月27日 23時 08分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GIVENCHY

Patent Calfskin Mini Vertical 4G Bag Lilac



パープル

ショルダー

クロスボディ



新宿伊勢丹にて購入

数回ほど使用し傷汚れなしの美品です



すり替え防止のため返品不可



カラー···パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジバンシー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GIVENCHY

ジバンシー

ショルダー

クロスボディ