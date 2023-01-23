『TOA ワイヤレススピーカー WA-1801 マイク付き【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 20時 41分に出品され03月20日 20時 41分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOA ワイヤレススピーカー WA-1801

FIFINE ダイナミックマイク付き



動作確認済みです。

有線マイクを接続し動作確認済みです。

正常に動作いたしました。

コーナーなどにキズ、汚れがあります。

写真でご確認ください。



写真にある本体とマイクセットのみです。



マイク付きなので直ぐに使用できます。



中古品です。

ご理解いただける方よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: トア