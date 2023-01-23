『本革 蛇革 ヘビ革 パイソン トートバッグ ベージュブラウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 15時 11分に出品され05月11日 15時 11分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使わなくなった為出品します。



特に目立った傷や汚れ等はありませんが、自宅保管につき神経質な方はご遠慮ください。



サイズ:約縦22×横34×マチ10cm



●素人採寸、検品につき多少の誤差や見落とし等あり得ることがありますが、ご了承ください。

●中古品ですので、画像をご確認の上商品状態に納得頂ける方、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。

●返品対応は致しかねます。

●簡易包装、コンパクトに梱包させて頂きます。ご容赦ください。



【素材の特性】

このハンドバッグは本革の蛇革で作られており、耐久性と高級感を兼ね備えています。独特の質感と模様が魅力的です。



【デザインの魅力】

トートバッグ型のデザインは、使いやすさとスタイルを両立させています。持ち手はしっかりとした作りで、持ち運びも快適です。



【色合いの美しさ】

ベージュとブラウンのグラデーションが、どんなファッションにも合わせやすく、エレガントな印象を与えます。



- 素材: ヘビ革(本革、パイソン)

- デザイン: ハンドバッグスタイル

- 形状: トートバッグ型



ご理解の上よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 本革 蛇革 ヘビ革 パイソン トートバッグ

ベージュブラウン