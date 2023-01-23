『未使用✨コーチ レザートートバッグ ゴッサム ユニセックス C0240【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 17時 08分に出品され04月20日 17時 08分に終了予定です。即決価格は12,100円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #❁kanoの値下げ中の商品はこちら❁



【ブランド】

コーチ

coach



【サイズ】

縦23cm

横46cm

マチ13cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



【素材】

牛革



【カラー】

ベージュ ブラウン



【商品の特徴】

トートバッグ A4サイズ 大容量 バッグ

レザー 肩掛け 収納ポーチ付き 新品

通勤バッグ 通学バッグ バック ハンドバッグ

COACH コーチ ゴッサムトート トートバッグ 肩掛け 大容量 A4収納可 ロゴ 通勤 通学 ビジネスバッグ ユニセックス 男女兼用 メンズ レディース



【商品状態】

未使用タグ付きです



#❁kanoの値下げ中の商品はこちら❁



※※他サイトでも販売中のため予告なく出品を取りやめる可能性がございます※※



❁毎日お得♪フォロー割❁

コメント＆フォローで表示価格より200円お値引きさせていただきます！



❁おまとめ割❁

ほかにも多数出品しております！

複数購入割引も行っておりますので是非ご確認ください！



❇︎即購入も大歓迎です

❇︎ご予算の相談ございましたらお気軽にご相談くださいませ♪



■他にも、古着、パーカー、セーター、スウェット、トレーナー、スカート、ワンピース、パンツ、ニット、シャツ、ヴィンテージ、XS、S、M、Lサイズ、メンズ、レディースなど出品しております。もしよければご覧ください！！



#kano❁レディース



#kano❁バッグ



#kano❁メンズ



#kano❁コーチ



【注意事項】

中古品、新中古品などのため完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい。

気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

ご購入前はプロフィールをご一読ください。



管理No.



型名···ゴッサム

カラー...ベージュ

柄/種類...レザーその他 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 未使用✨コーチ



レザートートバッグ ゴッサム ユニセックス C0240