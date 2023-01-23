『sandro parisジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 06時 17分に出品され03月30日 06時 17分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Farfetchにて60000円ほどで購入後、

試着のみでしまっておりました。

最後3枚が実物の写真です。

これからの季節にいかがでしょうか。



サイズ36 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ sandro

parisジャケット