『新品 ラルチザンパフューム ラ コレクション ミニチュアセット 5ml×5種類【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 02時 18分に出品され04月23日 02時 18分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用

未開封



◎バラ売り不可



◾️種類

ミュール エ ムスク オードトワレ

パッサージュ ダンフェ オードトワレ

アン エール ド ブルターニュ オードパルファム

フー アブサン オードパルファム

ヴォルール ド ローズ オードトワレ



◾️容量 各5ml



発送は宅急便コンパクトになります。



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新品ですが、自宅保管品のご理解のある方、ご購入をお願いいたします。



プロフィールもご確認下さい。

2024.05上 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ラルチザンパフューム