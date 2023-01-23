『【美品】Theory セオリー ダウンジャケット EDMOND 現行タグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 09時 55分に出品され04月11日 09時 55分に終了予定です。即決価格は12,739円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

セオリーのダウンジャケット、EDMONDです。

出回りも非常に少なく、着心地も抜群のアイテムです。

定番のデザインですので、冬にワードローブにぜひ！

色味もくすんだグレーで非常にカッコイイです。



○サイズ

L



肩幅 46 身幅 52 着丈 65 袖丈 65 ゆき 88



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

大きな汚れなどはなく、比較的綺麗なほうだと思います。

ただ状態は主観になりますので、リユース商品に、ご理解が無い方はご遠慮ください。



○カラー

グレー（ネイビーが混ざったような色味です。）

※写真を参考にしてください。





○配送

簡易包装にて発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。

○管理番号

800 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】Theory セオリー ダウンジャケット EDMOND

現行タグ