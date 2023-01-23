『【未使用】現行 russetラシット カラーハンドル トートバッグ 2way【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 20時 42分に出品され04月27日 20時 42分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 russetラシット

参考定価30,800円

未使用現行品のため、大幅なお値下げはできない場合がございますが、なるべくお得なお値段になるようにしております、よろしくご検討ください

金具やショルダー含め写真の通り使用感ございません。未使用展示品となります。



商品詳細

◆COLOR HANDLE TOTE BAG(CE-327)◆

人気のデザインを個性の光る異素材で。



ハンドルはアームホールを広くすることで長さを抑えつつ肩掛けもできるバランスで、ハンドバッグとしても持ちやすいデザインに仕上げました。

付属ショルダーベルトを使って2wayでお使いいただけます。



ジャガード織の素材ですが、モール糸を使用し他の素材とは異なった質感がポイント。

異なる太さの糸を使用しながらも、ラシットのモノグラムを繊細に表現。

ベース部分も単色ではなく、2～3色使用し、同系色のグレージュのレザーを合わせてふわっとした印象に仕上げました。



《収納の目安》

・長財布

・500mlペットボトル(横向き)

・折り畳み傘(全長25cm、横向き)

・A5サイズ手帳

・タオルハンカチ

・ミニポーチ

・スマートフォン(約7cm×14cm)・・・外装ポケット、内装ポケットともに収納可能です

※お使いの機種によって異なります。



＜ポケット＞

外装ポケット：あおりポケット×2(前側ポケット内にオープンポケットあり)

内装ポケット：オープンポケット×2、ファスナーポケット×1



Made in Japan



素材：ポリエステル 皮革:牛革 裏地:綿

サイズ：縦30cm 横32cm マチ9cm

原産国：日本



◆着用モデル

163cm B75 W62 H90



ゆうゆうメルカリ便又はらくらくメルカリ便で発送致します。



即購入頂けます♪



カラー···ホワイト



カラー···グレー,ホワイト



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ラシット

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用】現行 russetラシット カラーハンドル トートバッグ 2way