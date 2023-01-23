『cocomickeycoco 専用 ハンドバッグ ゴールド金具 CD【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 08時 35分に出品され03月17日 08時 35分に終了予定です。即決価格は29,019円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品をご覧になって頂きまして、誠にありがとうございます！⭐️全商品鑑定済みの正規品です！

⭐️領収書の発行可能でございます。

⭐️古物商登録済即購入OK！

⭐️海外代理購入・即決大歓迎です。

⭐️We welcome purchases from foreigners. We can assist you in English and other languages.



↓こちらで厳選したブランド、アパレルなど様々

販売しておりますので、是非ご覧ください！



#MANA＠ブランド

▼管理番号▼

cy 103 (C8006267877)



■商品詳細

【ブランド】

Dior



【素材】

レザー



【カラー】

カーキ ブラウン



【サイズ】

タテ 16cm

ヨコ 20cm

マチ 10cm

ハンドル 27cm



【仕様】

メインポケット×1

内側ファスナーポケット×1

その他ポケット×1





【状態】

ベタつき、匂いございません。

すぐにご利用頂けます。この商品はあなたの日常に素晴らしい変化をもたらすことでしょう。

期待していてください！





【付属品】

カード類







商品は真贋鑑定済みのストア、業者様、有名セレクトショップから仕入れております。



※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。

分からない事があればお気軽にコメント下さい。



※サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認いただくようお願いいたします。



※タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。



※できる限りお値引き交渉にはお応えしたいと思います！



※テンプレのみではなく、お客様の希望額の提示をお願いいたします！



※即購入OKです！



※プロフィールご一読ください。







No.103 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ cocomickeycoco

専用 ハンドバッグ ゴールド金具 CD