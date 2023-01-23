『GUCCI サファリジャケット シェリーライン ブラック Lサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 56分に出品され03月18日 10時 56分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 "管理番号:

○アイテム

グッチ 無地 ミリタリージャケット ジャケット サファリジャケット テーラードジャケット ブラック 黒 シェリーライン



○サイズ（単位:cm）

肩幅46

袖丈68

身幅52

着丈71



※必ずお持ちの洋服と比較してご確認ください。

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

若干の採寸誤差がある可能性がございます。



○状態

こちらの商品状態は【B】です。

全体的に色褪せがある商品です。



【SS】タグ付き新品、未使用品

【S】 未使用に近い、非常に綺麗

【A】 目立った傷や汚れはなく綺麗

【B】 使用感があり、若干の傷や汚れがある

【C】 明らかな傷や汚れがある



気になるところございましたらお気軽にコメントにてご質問ください。

ゆうゆうメルカリ便をご希望の方はコメントにてご連絡お願いします◎





○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて

鑑定済商品ですので、安心してご購入ください。





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

コンパクトに梱包しますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

専用でお取り置きの商品であってもご購入された方と取引を進めます。" 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GUCCI

サファリジャケット シェリーライン ブラック Lサイズ