『Salvatore Ferragamo シルバー ラメ クラッチバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 19分に出品され03月10日 20時 19分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パーティーで一度使用しただけの美品です。



説明書、保存袋、お箱ついてます。



チェーンは取り外しが出来るので

クラッチバッグ、斜めがけ肩掛けなどにできます。



シルバーラメでどんなスタイルにも合わせやすいと思います。





【ブランドの魅力】

サルヴァトーレ・フェラガモは、イタリアの高級ファッションブランドで、洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。このクラッチバッグは、そのブランドのエレガンスを体現しています。



【デザインと機能性】

シルバーのメッシュ素材が特徴的で、光を受けて美しく輝きます。ダブルGロゴの留め具がアクセントとなり、スタイリッシュな印象を与えます。内部はシンプルで、必要なものをしっかり収納できます。



【製造国】

イタリア製で、職人技が光る一品です。高品質な素材と仕立てが、長く愛用できる理由です。



- ブランド: Salvatore Ferragamo

- 色: シルバー

- 素材: メッシュ

- ロゴ: ダブルGロゴ

- 付属品: 保存袋

- 製造国: イタリア



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Salvatore

Ferragamo

シルバー

ラメ クラッチバッグ