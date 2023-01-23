『12.9インチiPad Pro(第4世代)用Magic Keyboard【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 08時 09分に出品され03月25日 08時 09分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 12.9インチiPad Pro(第4世代)用 Magic Keyboard_日本語

シリーズ名...Magic Keyboard



箱なしです。



※アルコール消毒済みです。



即購入、歓迎致します。



中古品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。



その他、ご不明な点がありましたら何でもご質問ください。



商品説明：

まったく新しいMagic Keyboard は iPad Pro との相性が抜群です。

iPad 史上最高に打ちやすいキーボード、iPadOS での作業方法を広げるトラックパッド、充電用の USB-C ポート、バックライトキーを搭載。

しかもiPad の前面と背面をしっかり守ります。

新しいフローティングカンチレバーは、iPad Pro をマグネットで取りつけて、最も見やすい角度にスムーズに調整できるようにします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル