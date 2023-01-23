『【新品】鬼滅の刃 甘露寺蜜璃 ver. ONKYO ワイヤレスイヤホン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 29分に出品され04月01日 09時 29分に終了予定です。即決価格は22,290円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【⚠️受注生産/限定商品（※販売終了品）】

アニメ『鬼滅の刃』 甘露寺蜜璃 モデル システムボイス搭載

ONKYO オンキヨー ワイヤレスイヤホン 『ANIMA AOW01』



《CV. (-キャラクターボイス-)》

甘露寺蜜璃 : 花澤香菜





※受注生産限定商品で現在は販売終了しており、大変レアな商品となっております。



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《概要・特徴》



本コラボレーションモデルは、第二弾として鬼殺隊最高位の剣士《柱》である「冨岡 義勇」「胡蝶 しのぶ」「煉獄 杏寿郎」「宇髄 天元」「時透 無一郎」「甘露寺 蜜璃」「伊黒 小芭内」「不死川 実弥」「悲鳴嶼 行冥」の9モデルをラインナップ。

充電ケース天面に各キャラクターをイメージしたモチーフを印刷加工し、左ハウジングに「それぞれをイメージした文字」、右ハウジングに「象徴となるモチーフアイコン」をレーザー加工。ハウジングは起動時にLED点灯します。

各キャラクターの新規録り下ろしボイス（音声ガイダンス）を搭載し、電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等の計11ワードのボイスを楽しめます。パッケージはそれぞれオリジナルデザインとなっております。





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【状態】

新品・未使用・未開封品です。



初期不良等はこちらでは保証できませんので、ご理解の上ご購入下さい。

また、トラブル防止のため発送後の返品・返金もご対応しかねますので、予めご了承下さいませ。





【発送】

らくらくメルカリ便にて配送予定です。





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我妻善逸 : 下野紘

冨岡義勇 : 櫻井孝宏

胡蝶しのぶ : 早見沙織

煉獄杏寿郎 : 日野聡

甘露寺蜜璃 : 花澤香菜



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002521301400022NT01 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: オンキヨー