『Breath BADHOP N2B ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 08時 09分に出品され03月25日 08時 09分に終了予定です。即決価格は18,525円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名: Breath BADHOP N2B ダウンジャケット

サイズ:M

定価:55000円



BADHOPがフルプロデュースするアパレルブランド BreathのN2B jaketです。

nubianにて購入しました。

1度のみの着用でほぼ新品同様です。

着用機会が少ないため出品します。

タグ、袋等、付属品は揃っています。



質問等ありましたらご気軽にコメントしてください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Breath

BADHOP

N2B

ダウンジャケット