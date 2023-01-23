『【極美USED】 AVIREX USA製 ベスト 希少カラー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 07分に出品され03月04日 05時 07分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ハルの古着



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【商品情報】

ブランド名： AVIREX / アヴィレックス



商 品 名： レザー / ベスト / ジレ



色 柄： レッド



サ イ ズ： M



状 態：汚れなどなく綺麗な状態



【SIZE：cm】

着丈 ：62

身幅 ：50

肩幅 ：37

そで丈：-

※素人採寸となりますので多少の誤差はお許し願います。





【商品説明】

デザイン、カラー、素材、全てにハイセンスな1着。組み合わせ次第ではストリートはもちろんモードにもハマるアイテムです。



【注意点】

自宅にて保管しております。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。usedになるので神経質な方はご遠慮ください。気になることがございましたら事前にご質問ください。



即購入大歓迎です。

お気軽にコメントお待ちしております☺︎





まとめてご覧になる場合はこちらから→→#ハルの古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【極美USED】

AVIREX

USA製

ベスト

希少カラー