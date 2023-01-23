『希少❣️上品FloralKiss♡設定済♪薄型ノートパソコン✨赤×ベージュ✨富士通【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 07時 35分に出品され05月04日 07時 35分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＼入荷困難のレアなパソコン♡限定1台早い者勝ち❣️／



女性必見❣️



パソコンが苦手な

あなたも大丈夫！





面倒な初期設定済のため

届いたその日にすぐ使える♫

✨初心者さん向ノートパソコンです✨





Wi-Fi接続すれば

YouTubeや楽天など

ネットもすぐ楽しめますよ(*^^*)







もちろん

即購入&値引き交渉もOK！









⬇️これがしたい人に⬇️



⭕️タイピング練習/ネット検索

⭕️文書や表計算の作成

⭕️YouTubeやNetflix、DVDで動画視聴

⭕️Amazonや楽天でお買い物

⭕️zoomでオンライン○○

⭕️写真や動画の保存



‼️動作確認&設定済で初心者さん安心‼️



‼️Microsoft公式ウイルス対策ソフト入りで更に安心‼️





デスクトップから簡単アクセス✨

⬇️便利アプリ入り⬇️



Microsoft edge

LINE

iTunes

Microsoft office無料版

Libre office

はがき作家

zoom

猫タイピング

動画再生ソフト



その他多数！





⭐️エレガンスな赤×ベージュ♪

お部屋のインテリアでも映えます⭐️





✨2種類のオフィス搭載✨

Web上でWord、Excel、PowerPointが無料で使えます









他にも(^^♪↓↓



✅オフィスで資料やチラシ、家計簿作成♪

✅タイピングアプリで練習も♪

✅ちょい小型！女性でも扱いやすい♪

✅小型では珍しい！DVDドライブ付♪

✅大容量500GB！写真や動画もたーっぷり保存♪

✅キレイな液晶で快適！zoomや動画にお買い物♪



✅可愛くて上品なパソコンほしい人に✨

✅安くてすぐ使えるパソコンほしい人に✨







⬇️パソコンの状態⬇️



◼︎富士通 FloralKiss CH75/R

◼︎Windows10

◼︎Corei5

◼︎メモリ4GB

◼︎HDD500GB→大容量‼️

◼︎DVDドライブ✨

◼︎13.3型

◼︎Webカメラ

◼︎無線Wi-Fi



※アダプタ付

※1週間の保証期間付



天板小傷あり。

希少なノートパソコンで

すぐ売り切れてしまうため

ご検討はお早めにお願いします(>_<)✨





⚠️注意事項

✨全国送料無料✨

・バッテリーは保証対象外、ACアダプタ接続しご使用下さい。

・安心の到着後7日間の初期不良対応。プロフの確認をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フジツウ