『if you have オクタパンツocta pants【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 14時 56分に出品され03月20日 14時 56分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 if you have オクタパンツocta pants



股下ガゼットがあり動き易いパンツです。

ポケットは左右後ろ斜めについているだけのシンプルな構成です。

オクタを使用したパンツはstaticのアドリフトパンツが有名ですが、こちらは起毛した網形状のocta thermoflyが採用されており

octaのcpcpよりも毛抜けが少ないようです。

個人的にはcpcpより嵩高がある気がします。



室内で試着したのみ。



■説明

一年中活躍する、快適行動保温着



「スペック」

素材 : Teijin Octa ポリエステル100% 、ポケット部分ポリエステルメッシュ100%

色 : Charcoal Black チャコールブラック

サイズ : 5サイズ XS, S, M, L ,XL

重量 : 130g（sizeM）

価格 14300円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ if

you

have

オクタパンツocta

pants