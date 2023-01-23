『HERMES エルメス カシミヤ100% ブランケット 手織り 毛布 プレート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 15時 37分に出品され03月12日 15時 37分に終了予定です。即決価格は144,720円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 半年程、ソファにかけておきました。

定価は50万程でした。

以降、大切に保管しておりました。

宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 目立った傷や汚れなし