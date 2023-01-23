『Off-White × Nike Air Force 1 Mid SP LTHR【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 09時 01分に出品され03月22日 09時 01分に終了予定です。即決価格は12,200円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◼︎商品詳細

⇨Off-White × Nike Air Force 1 Mid SP LTHR

"White and Varsity Maize"

ナイキ エアフォースワン



◼︎製品仕様

⇨サイズ：27

⇨型番 ：DR0500-101

⇨状態 ：新品未使用 箱 タグ付き



韓国公式ショップで購入。



個性的なデザインが目をひくお洒落アイテムです



とてもカッコいいので

スニーカー好きの方への

プレゼントにもぴったりです♪



アメカジ、ストリートファッション、カジュアル

スケートボード、韓国ファッション、Y2K

幅広い世代に熱良い人気があり入手困難な

大人気アイテムです^ ^



※サイズ違いございます

各1点のみの出品ですので気になる方は

お早めにどうぞ











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メインカラー···イエロー



メインカラー···ホワイト,イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: エアフォースワン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Off-White

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