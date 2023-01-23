『ディプティック diptyque DOSON ドソン 香水 100ml【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 33分に出品され03月12日 01時 33分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・陶酔、官能性を感じさせるコントラストのあるフレグランス

・香調：フローラル、テュベルーズ、ローズ、オレンジの葉、ピンクペッパー、ホワイトムスク



総容量···100〜199ml



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディプティック