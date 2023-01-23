『APCバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 21時 46分に出品され03月29日 21時 46分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

APCバッグになります。



なによりカラーリングのインパクトは最高です！



横約44cm

縦約35cm

奥行き約13cm



ご検討よろしくお願い申し上げます。

新品ではありますが、神経質な方のご購入はご遠慮ください。

NRNCでよろしくお願い申し上げます。



また申し訳ございませんが、お値引き不可でご理解よろしくお願い申し上げます。



追記 このバックが入るような段ボールは持っておりませんので、プチプチでぐるぐる巻きにしてお送りさせていただこうかと考えております。

ご了承の程よろしくお願い申し上げます。





特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エーピーシー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ APCバッグ