『希少 90s ポロバイラルフローレン アウトステッチ ジップアップ パーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 01分に出品され03月19日 06時 01分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 POLO by RALPH LAUREN

ポロバイラルフローレン



アウトステッチ ジップアップ パーカー



90年代の珍しいアウトステッチ仕様



フードの裏地がバッファローチェックもあまり見ない個体です。ポニーの刺繍は赤で揃えて統一感があります。



本体の裏地は裏起毛で秋〜春まで重宝します。



アルミ製TALONジッパー使用



ユニセックスとしても◎



サイズはSですがオーバーサイズなのでそれ以上のサイズの方でも、着用可能かと思います。



刺繍/ポニー/オールド/OLD/vintage/ヴィンテージ/ビンテージ/古着/ユニセックス/レトロ/80s/90s/00s/ゆるダボ/レア/入手困難/希少/長袖/フルジップ/フリース/ボア



グレー



サイズS

肩幅(ラグランは予測寸法)46

身幅(脇の付け根)55

身丈(襟の付け根)60

袖丈(脇から)52

袖丈(肩から)64

えりゆき(襟のタグ中央から袖口まで)88



あくまで素人寸法になりますので多少の誤差はあります。サイズは平置きの計測になります。 即購入OKです。交渉中でも購入された方が優先となりますのでよろしくお願い致します。



961102426 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少

90s

ポロバイラルフローレン

アウトステッチ

ジップアップ

パーカー