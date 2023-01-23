『【正規品】Louis Vutton ルイヴィトン ショルダーバッグ M45236【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 21分に出品され03月08日 23時 21分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐︎Louis Vuitton ルイ・ヴィトン

ショルダーバッグ M45236



⭐︎状態は多少の使用感がございます。

写真にてご確認ください。



⭐︎カラー:ブラウン



☆商品状態ランク:B



⭐︎サイズ

幅: 14.0cm

高さ: 21.0cm

奥行: 5.0cm



※多少の誤差がございますのでご了承ください。



ご購入の際は一報コメントいただけると助かります！

即購入は対応できない場合がございますので

ご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【正規品】Louis

Vutton

ルイヴィトン ショルダーバッグ M45236