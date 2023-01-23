『Z102 本場大島紬 正絹 一元式 7マルキ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 22時 14分に出品され04月01日 22時 14分に終了予定です。即決価格は10,546円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます。

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【商品説明】

人気の本場大島紬 一元式 7マルキです♪



【素材】

正絹



【状態】

A.目立つ傷汚れ等確認できません。

状態の良いお品です。



【寸法】（cm）

身丈は肩からの計測です。



身丈 160.5

裄 66

袖丈 49.5

前幅 24.5

後幅 29.5

裄出身頃 3

裄出袖 3



※素人検品の為多少の誤差はご了承下さい。



他にも厳選したお品を出品しております。



是非ご覧頂ければ幸いです。





【発送について】

簡易梱包にご理解の程よろしくお願い致します。



迅速丁寧、気持ちの良いお取引きをさせて頂きます。





カラー···ブラウン

柄・デザイン···その他

着物種類···紬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ Z102

本場大島紬

正絹

一元式

7マルキ