『Z102 本場大島紬 正絹 一元式 7マルキ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 22時 14分に出品され04月01日 22時 14分に終了予定です。即決価格は10,546円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
#XG360 未使用品・洗える着物・裾引き・踊り着物・白地・桐文様地紋・舞台衣装
¥ 11350
着物 高級袋帯(正絹) 美品 5本まとめ売り No,32
¥ 8580
409my90◇服部織物 唐草 ウィリアムモリス風 六通 袋帯◇美品
¥ 11180
<美品> 振袖 振袖セット 古典柄 正絹 袋帯 着物 着付け練習用 緑 160
¥ 16830
頭Z◆丸帯 リメイク用 アンティーク 珍柄 異国風 正絹 幅30 長さ413
¥ 13350
【匿名配送】博多織 正絹 半幅帯 リバーシブル 桜柄 横縞
¥ 9360
名古屋帯 七宝 刀 花模様 着物 075w p
¥ 8424
正絹【単衣】藍たたき染め小紋 【ますいわ屋】
¥ 8970
袋帯 唐織 彩り美しい花七宝繋ぎ 花模様 鳥の子色 O-4151
¥ 17400
ピンク 波模様 袋帯
¥ 9750
OKAJIMA 岡重 和装バッグ ブラック
¥ 13005
正絹 金彩 訪問着 着物 A1119
¥ 9750
訪問着 江戸小紋 正絹 裄64 身丈153 袖48.5
¥ 8658
浴衣 有松鳴海絞り 花模様 雄蕊 着物 043w p
¥ 21216
付け下げ 切嵌 吉祥文様 袷 正絹 裄64 丈155 袖45.5
¥ 9126
MK-1215 色無地 地模様 紫色 しつけ糸
¥ 8424
☘️新品未使用*赤城産生紬 春繭*梅 鷺 桔梗 和更紗文様*夾竹桃染
¥ 12500
振袖 刺繍 金彩 紋意匠 鶴 王道 正絹 ガード加工済 青緑色系 S147
¥ 13300
落札価格10546円
535 入札履歴
終了
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