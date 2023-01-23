『都内23区送料無料✨3点セット✨冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 09時 45分に出品され03月09日 09時 45分に終了予定です。即決価格は14,122円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご閲覧頂きありがとうございます。



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エレベーター無し階段での作業、メゾネットタイプの場合に関しましては別途料金として2,000円になります。



東京都23区配送無料です♪



◆商品説明



山善✨

冷蔵庫

YFR-D91(W)

86L

2022年製



サイズ

幅47.4cm

奥行50cm

高さ85.7cm



ハイアール✨

洗濯機

JW-C55D

5.5KG

2019年製



サイズ

幅52.6cm

奥行50cm

高さ88.8cm



山善✨

電子レンジ

YRM-HF171(W)

2021年製



サイズ

幅44cm

奥行32.5cm

高さ25.5cm





出来る限り清掃、メンテナンスをしてのお渡しとなりますが落ちきらないキズや汚れはご理解下さい





※細かい傷・汚れ具合等全てのコンディションを記載できない場合もありますので画像にてご確認ください





◆下記のエリアは配送無料エリアです◆



◆東京23区



その他近隣のエリアへはプラス料金で配送可能です、遠方へは家財便での発送となりますのでコメント下さい





【 受け渡し等について 】



①直接引き取り→東京都大田区

② 自社配送 地域限定 送料無料！



管理No.39 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり