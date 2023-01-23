『送料設置無料 新生活 冷蔵庫 洗濯機 セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 25分に出品され03月19日 08時 25分に終了予定です。即決価格は13,992円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
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TOSHIBA縦型洗濯機AW-7GM2ホワイト
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洗濯機 6.5kg 洗濯機 全自動洗濯機 縦型洗濯機 縦型洗濯乾燥機 2289
¥ 12990
落札価格13992円
346 入札履歴
終了
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