『COACH コーチ スターウォーズ 未使用品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 20時 46分に出品され03月26日 20時 46分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前ハワイで購入した物になります。

付属品はありません。



有名なセリフが可愛くもあり存在感あります。

購入時からジップの持ち手部分に小傷がありますが未使用品になりますので綺麗です。

タバコなし

ペットなし



サイズ

横約23センチ

縦約7センチ

まち約1センチ



ユニセックス

男女兼用で

お使いいただけます。

未使用品になりますが個人保管になりますので神経質な方は購入お控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

コーチ スターウォーズ 未使用品